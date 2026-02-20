Ким Чен Ын на открытии партсъезда призвал гордиться успехами экономики КНДР

В Пхеньяне начал работу IX съезд Трудовой партии Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вступительной речи объявил пятилетний план развития страны успешно выполненным. В работе принимают участие 5 тыс. делегатов, в том числе 224 члена ЦК партии, передает ЦТАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

«Надо отметить, что на главном фронте социалистического строительства, в экономической области, в основном выполнен пятилетний план развития народного хозяйства и активно ускорилась работа по дополнительному усовершенствованию и упорядочению технической инфраструктуры и функций ключевых промышленных отраслей»,— цитирует агентство главу государства.

Ким Чен Ын, открывая съезд, напомнил, что пять лет назад на предыдущем партсъезде в январе 2021 года участники собирались «с убеждением, волей и решимостью преодолевать создавшиеся критические трудности». Результаты прошлой пятилетки лидер страны тогда называл провальными почти по всем направлениям экономики. На VIII партийном съезде принят новый пятилетний план. Основными направлениями развития определены металлургия, химпром и агросектор. Власти Северной Кореи также поставили задачу увеличить производство потребительских товаров.

Актуальными задачами будущей пятилетки Ким Чен Ын назвал улучшение качества жизни народа и скорейшее «преобразование всех сфер государственно-общественной жизни».

Эрнест Филипповский