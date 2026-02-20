Российская армия ударила «Искандером» по объектам в Черниговской области

Минобороны России заявило об использовании ракетного комплекса «Искандер» для удара по объекту военного назначения на территории Украины.

«В районе Нежина (Черниговской области,— "Ъ") ударом ОТРК "Искандер" уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов»,— сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Василий Межевых. Запись опубликовала пресс-служба Минобороны.

В предыдущий раз Минобороны России сообщало о применении ракетного комплекса семейства «Искандер» 2 февраля. Тогда удар был нанесен по целям в Днепропетровской области.