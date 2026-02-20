Банк в США разрешил сотруднице спать 8 часов в день, а затем уволил

В федеральном суде Нью-Йорка на следующей неделе пройдет разбирательство по делу бывшего младшего аналитика инвестиционного банка Centerview Partners Кэтрин Шибер. Она обвинила банк в дискриминации по инвалидности за увольнение после просьбы обеспечивать возможность сна 8-9 часов в сутки.

Как сообщает Financial Times, 21-летняя Кэтрин Шибер устроилась в Centerview Partners в июле 2020 года. После нескольких ночных смен она сообщила в отдел кадров, что из-за диагностированного тревожного расстройства ей необходимо спать 8–9 часов в сутки. Банк гарантировал госпоже Шибер сон с полуночи до 9 утра в обмен на круглосуточную доступность в остальное время.

Менее чем через месяц девушку уволили. Кэтрин Шибер подала иск, требуя компенсацию за потерянный заработок и моральный ущерб на миллионы долларов.

Как заявили в Centerview Partners, ненормированный рабочий день — часть профессии, а гарантированный сон был лишь временной мерой. «Не было никаких разумных условий, которые позволили бы ей выполнять обязанности при необходимости спать по 8–9 часов»,— указано в заявлении банка. Руководство добавило, что ночные дежурства неизбежны при активных сделках.

Среди ожидаемых свидетелей по делу — топ-менеджеры Centerview Partners и врачи госпожи Шибер. Адвокаты банка уже допрашивали ее о времени, проведенном в соцсетях, и обращении к психологу.