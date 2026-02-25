«Стороны ищут альтернативные пути»

По данным «Федресурса», в 2025 году число банкротств компаний сократилось во всех областях Черноземья. Наиболее заметно тренд проявился в Курской области (на 57,8%). О ключевых факторах снижения корпоративных банкротств, грядущих реформах процедуры и прогнозах по динамике в 2026 году рассуждает финансовый эксперт Тимур Хлебников.

Финансовый эксперт Тимур Хлебников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из ключевых факторов — оптимизация судебной практики. Судебные процедуры банкротства становятся более сложными и дорогостоящими, что снижает интерес как кредиторов, так и должников к инициированию подобных дел. Стороны предпочитают путем переговоров искать альтернативные пути решения вопросов задолженности, такие как реструктуризация.

Кроме того, именно в 2025 году был разрешен вопрос о последствиях налогового ареста для процедур банкротства должника: требования уполномоченного органа в процедурах банкротства при наличии налогового ареста учитываются как обеспеченные залогом имущества должника. Это кардинально изменило баланс сил в процедурах банкротства в пользу фискальных органов, создавая новые существенные риски как для должников, так и для кредиторов.

Вместе с тем показали свою эффективность антикризисные меры, принимаемые с 2022 года правительством РФ и Банком России. Эти программы позволяют многим компаниям пройти сложный этап восстановления после кризиса без необходимости объявления банкротства.

Также ЦБ дает четкий сигнал рынку и говорит прямо, что некоторые решения, реализованные советом директоров Банка России в рамках временных антикризисных полномочий, целесообразно встроить в постоянное регулирование. Это четко указывает на то, что реструктуризация кредитов и реабилитационные процедуры будут иметь превалирующее значение в разрешении спорных ситуаций между кредитором и должником.

Перечисленные факторы создают благоприятные условия для сокращения числа банкротств, особенно в регионах с развитыми экономиками, такими как Черноземье. На основе текущей динамики и ожидаемых изменений в действующем законодательстве и экономике можно предположить, что тенденция к снижению банкротств сохранится и в 2026 году.

Напомню, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект о масштабной реформе банкротства, который сейчас активно дорабатывается. Изменения будут способствовать усилению реабилитационной составляющей института несостоятельности. Должники должны получить эффективный инструментарий, позволяющий преодолеть временный кризис и избежать ликвидации в результате банкротства. Это подтверждается позицией участников рынка. Изменения позволят сохранять жизнеспособный бизнес, рабочие места и источники поступления налогов.

Подготовил Егор Якимов