Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над территорией России за три часа сбиты 48 БПЛА

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 48 беспилотников.

Как уточнило ведомство, по 16 БПЛА сбиты над Краснодарским краем и Крымом, семь — над акваторией Азовского моря, шесть — над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Адыгеей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над городом сбиты пять воздушных целей. О работе сил ПВО сообщал и мэр Сочи Андрей Прошунин. В городе включена воздушная сирена. Аэропорты Сочи, Краснодара, Геленджика и Волгограда приостановили работу.

Новости компаний Все