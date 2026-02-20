Над территорией России за три часа сбиты 48 БПЛА

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 48 беспилотников.

Как уточнило ведомство, по 16 БПЛА сбиты над Краснодарским краем и Крымом, семь — над акваторией Азовского моря, шесть — над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Адыгеей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над городом сбиты пять воздушных целей. О работе сил ПВО сообщал и мэр Сочи Андрей Прошунин. В городе включена воздушная сирена. Аэропорты Сочи, Краснодара, Геленджика и Волгограда приостановили работу.