ГЧП в поисках новых денег

Участники сектора государственно-частного партнерства (ГЧП) сформировали пакет предложений властям и бизнес-сообществу по созданию условий для увеличения инвестиций в объекты инфраструктуры. Инициативы касаются как донастройки регулирования ГЧП, так и его финансирования. Тема привлечения средств в условиях все еще высокой ключевой ставки остается для сектора одной из самых острых — в связи с чем обсуждаются альтернативы банковскому кредитованию, включая использование цифровых финансовых активов.

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) подготовила меморандум о системных мерах по созданию условий увеличения внебюджетного финансирования в объекты инфраструктуры. Этот документ был презентован в четверг, 19 февраля, на пресс-завтраке в РСПП. Меморандум планируется направить правительству для дальнейшего обсуждения с ведомствами и бизнес-сообществом. В Минэкономики, ответственном за регулирование сферы ГЧП, “Ъ” сообщили, что рассмотрят документ «в установленном порядке».

Меморандум представляет собой свод имеющихся у бизнеса предложений — как в части регулирования, так и финансирования сектора.

Для донастройки законодательства, например, предлагается предусмотреть возможность создания объектов инфраструктуры при реализации концессий «в рассрочку» — за счет права сторон устанавливать график выплаты платы концедента, то есть публичной стороны, с обязательством внести проценты за рассрочку. Предполагается, что в условиях дефицита бюджета это создаст для публичной стороны возможность гибких расчетов с частными инвесторами. Для расширения возможностей для финансирования предложены, в частности, льготное фондирование высоконадежных проектов (чтобы ставка для заемщика составляла 7% годовых).

Вопрос финансирования проектов сейчас является одним из наиболее острых — по словам замначальника департамента структурирования инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Дарьи Цапко, ключевыми ограничениями остаются ключевая ставка и «сдержанная динамика» бюджетного финансирования. Как отметил начальник управления ГЧП и концессий Совкомбанка Константин Батунин, при ставке выше 10% (сейчас 15,5%) рынок ГЧП «замирает» и проекты «сдвигаются вправо». По его словам, в 2023–2025 годах сформировался некий «навес» проектов, которые не могли привлечь финансирование из-за неприемлемо высокого уровня ключевой ставки. Однако по мере ее снижения ожидается некоторое оживление рынка — по мнению гендиректора АИИК Марии Ярмальчук, в конце года возможно возвращение «позитивного тренда».

Пока же участники рынка продолжают искать альтернативы банковскому кредитованию.

Как полагает Дарья Цапко, необходимо привлекать институциональных инвесторов — в частности, пенсионные фонды, однако для этого необходимы низкорисковые проекты. Среди других идей — использование цифровых финансовых активов (ЦФА). По словам старшего управляющего директора департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Константина Песоцкого, это растущий рынок, но пока ЦФА, которые выпускались бы для финансирования ГЧП-проектов, нет. В связи с этим он считает необходимым реализовать в этом году хотя бы один пилотный проект по запуску такого способа финансирования — на сумму от 5 млрд руб.

Некоторых сложностей рынку добавило и новое регулирование — в частности, ограничение возможности участия в ГЧП-проектах дотационных регионов (они могут направлять на такие проекты не более 10% собственных доходов). По словам руководителя проектов ГЧП департамента ГЧП «Нацпроектстроя» Олега Игнатьева, сейчас сложно прогнозировать риски реализации инициатив в таких регионах, что делает их менее кредитуемыми. В связи с этим предлагается создание гарантийных фондов, которые выдавали бы гарантии по обязательствам инвесторов или публичной стороны — принятие части риска третьей стороной, полагает он, улучшит кредитное качество проекта и снизит бюджетные обязательства регионов.

Евгения Крючкова