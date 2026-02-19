Бюджеты с большой дороги

Восстановление разбитых дорог после строительства участка автомобильной трассы М-12 в Нижегородской области обойдется в 15,5 млрд руб., подсчитали в Главном управлении автодорог региона. В рамках меморандума с правительством РФ и соглашения с госкомпанией «Автодор» к 2029 году предстоит отремонтировать 744 км дорог, однако основная часть расходов в размере 9,9 млрд руб. до сих пор не утверждена. Депутаты областного заксобрания требуют ускорить федеральное финансирование, они возмущены состоянием дорог, по которым невозможно ездить. Кроме того, смена подрядчика осложнила реконструкцию трассы Р-158, которая связывает Нижний Новгород с М-12 и крупным туристско-паломническим кластером.

После открытия магистрали М-12 приходится чинить разбитые строительной техникой местные дороги

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На реконструкцию 744 км дорог, разбитых тяжелой техникой во время строительства трассы М-12 в Нижегородской области, потребуется 15,5 млрд руб., сообщил директор Главного управления автомобильных дорог региона (ГУАД) Леонид Самухин. После открытия автомагистрали в 2023 году целыми остались 129 км межмуниципальных и региональных дорог, более 1,6 тыс. км пришлось ремонтировать, напомнил господин Самухин на заседании комитета областного заксобрания по транспорту. К 2026 году за. счет бюджета Нижегородской области восстановили 590 км и еще 155 км — за счет госкомпании «Автодор». Дополнительное финансирование из федерального и регионального бюджетов в объеме 2,8 млрд руб. позволило в 2025 году отремонтировать 113 км, подсчитал директор ГУАД.

В ближайшее время «Автодор» готов отремонтировать 79,8 км нижегородских дорог за свой счет. Основной объем — 562,5 км — планируется восстановить в рамках меморандума, подписанного областным и федеральным правительством за счет бюджета РФ, отметил Леонид Самухин. В 2026–2028 годах регион рассчитывает получить из федерального бюджета 5,6 млрд руб. на ремонт 226 км дорог. Остальные 101,3 км остались без утвержденного финансирования: этот объем ремонтов не вошел ни в меморандум, ни в соглашение с госкомпанией, уточнил руководитель ГУАД:

«Вопрос ремонта этих дорог силами госкомпании за счет образовавшейся в рамках проекта М-12 экономии сейчас прорабатывается».

Однако финансирование большей части предстоящего объема ремонтов в рамках меморандума с правительством РФ — 395,1 км дорог — пока не утверждено. «По нашим подсчетам, на ремонт потребуется 9,9 млрд руб. Тем не менее более половины дорог, задействованных при строительстве М-12, уже восстановлены, приоритет отдавался дорогам с большой интенсивностью движения, школьными маршрутами и маршрутами общественного транспорта», — заверил господин Самухин. Утвержденного финансирования в 2026–2028 годах хватит на восстановление 146,4 км, подытожил он.

Ситуация с финансированием на восстановление дорог не устраивает ни депутатов, ни жителей юга Нижегородской области, где проходит М-12, отметил вице-спикер заксобрания Алексей Антонов:

«Я ездил по этим дорогам, это просто беда! И у вас в 2026 году запланировано менее 10% объема восстановления! А из подтвержденного финансирования на ближайшие четыре года — меньше трети необходимого объема!»

«Люди там живут и ездят по колдобинам, проехать просто невозможно!» — возмутился господин Антонов. Депутат призвал ГУАД и министерство транспорта искать другие возможности обеспечить нижегородцев качественными дорогами.

Минтрансу и управлению автодорог следует продолжать добиваться федерального финансирования, полагает председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков. «Безусловно, мы можем бросаться и восстанавливать дороги за счет областного бюджета. Однако нам лишь скажут "спасибо" за экономию федерального бюджета. При этом нам предстоит ремонтировать и другие нижегородские дороги. Необходимо продолжать требовать федерального финансирования»,— подчеркнул господин Солдатенков.

Он напомнил, что нижегородские власти долго спорили с правительством РФ о субсидиях на ремонт, которых изначально хватало на восстановление 350 км дорог. Увеличить финансирование удалось благодаря тщательной фиксации объемов перевозок стройматериалов и работе пунктов весогабаритного контроля, которые фиксировали нарушения.

«Поэтому в меморандуме объемы работ максимально увеличены в сравнении с другими регионами, через которые проходит М-12»,— добавил председатель комитета.

Информацию ГУАД депутаты приняли к сведению и договорились в апреле вернуться к обсуждению ситуации с восстановлением дорог. Она осложняется тем, что при ремонте прилегающей к М-12 трассы Р-158 Нижний Новгород — Арзамас пришлось менять подрядчика. Как писал «Ъ-Приволжье», ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» расторгла договор подряда с тверским ООО «Дорожная строительная компания» (ДСК), которое остановило работы, не известив заказчика, и едва не оставила ремонт единственного моста в Нижнем Новгороде через Волгу. Председатель комиссии городской думы по транспорту Станислав Прокопович напомнил, что Р-158 — «южные ворота» Нижегородской области, расширение трассы до четырех полос ведется с 2024 года, и перспективы окончания работ не ясны.

Замминистра транспорта Андрей Ермолаев заверил, что заказчик уже выбрал подрядчика, и ремонт будет завершен.

Как писал «Ъ-Приволжье», проблемы с восстановлением дорог, задействованных при строительстве М-12, возникали и в других регионах. «Автодор» обещал восстановить их после того, как под это будут найдены источники финансирования и разработана проектная документация.

Роман Рыскаль