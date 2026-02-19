Приусадебная история

Нижегородский областной суд оставил в силе решение о выселении из исторической усадьбы Седова семьи Романа Суслова из четырех человек. Старый деревянный дом в центре Нижнего Новгорода признали объектом культурного наследия. Трехкомнатную квартиру нижегородца власти по реквизиции оценили почти в 6 млн руб., от которых собственник отказался. Сначала областные власти пытались отреставрировать усадьбу самостоятельно, но, не доделав работы и не закрыв второй госконтракт, продали дом на Студеной вместе с проживающей там семьей компании «Возрождение» под гостиницу. Теперь с решением апелляции выселением семьи должен заняться инвестор, выкупивший весь дом. Роман Суслов, которого фактически должны выселить на улицу в интересах частной компании, попросил прокуратуру проверить обстоятельства реставрации дома, не достигшие цели.

Нижегородский областной суд подтвердил решение райсуда, который признал семью Романа Суслова (четыре человека, включая несовершеннолетнего ребенка) утратившей право на жилье и выселил их, предписав освободить «нежилое помещение» от личных вещей. Как ранее писал «Ъ-Приволжье» семья Суслова единственная, не съехавшая из деревянного многоквартирного дома на Студеной улице, в 2014 году определенного под снос как аварийное жилье. После 800-летия Нижнего Новгорода старый деревянный особняк был признан ОКН «Усадьба А. Н. Седова. Главный дом с флигелем и лавкой». Тогда уже не подлежащий сносу старый дом власти решили восстанавливать.

Управление госохраны ОКН по Нижегородской области заключило два госконтракта на ремонт дома. Они шли со множеством недоделок и замечаний. Второй госконтракт, заключенный с ООО «Гефест» на выполнение противоаварийных реставрационно-восстановительных работ усадьбы Седова стоимостью 21 млн руб., до сих пор числится на исполнении, хотя никаких работ в доме не ведется.

Параллельно с попытками реставрировать усадьбу власти по суду выселяли ее последних жителей. Трехкомнатную квартиру у семьи Сусловых было решено реквизировать по режиму ЧС в отношении аварийного объекта, выплатив жителям почти 6 млн руб. компенсации. Затем чрезвычайная ситуация в отношении ОКН была отменена. Роман Суслов пытался доказать, что угрозы обрушения дома нет и по норме о реквизиции ему должны возвратить изъятое имущество. Но суды в этом вопросе встали на сторону минимущества. Власти перевели многоквартирный дом в единое нежилое здание. В 2025 году оно вместе с тремя соседними объектами недвижимости было продано московскому ООО «Возрождение» за 39,5 млн руб.

Инвестор обязался восстановить усадьбу Седова, приспособив ее под гостиницу. По судебному решению именно «Возрождение» теперь должно выселить семью нижегородца из единственного жилья (власти вышли из спора после продажи дома).

Роман Суслов, которому на счет принудительно перечислили почти 6 млн руб., уверен, что на эту сумму он равнозначного жилья не купит. «Нас с детьми фактически выкидывают на улицу, делая бомжами. Как государство может разрешать частной компании выгонять людей?» — возмущается господин Суслов.

Рассматривая жалобу бывшего собственника жилья, апелляционные судьи поинтересовались у истцов, сможет ли выселяемая семья купить равнозначное жилье за 6 млн «рыночной стоимости» по проведенной в 2023 году оценке.

«Конечно, министерство переживало по этому поводу», — сообщила юрист Надежда Белова, работавшая как на ООО «Возрождение», так и на минимущества Нижегородской области.

Однако оценка изымаемой квартиры, по ее словам, была подтверждена, и госорган был не вправе тратить больше денег.

Судьи возразили, что на любой стадии споров министерство могло мирно договориться с Романом Сусловым о стоимости его квартиры, потому что госвласть «должна работать на государство и его граждан». Однако нижегородец компенсационную оценку своего жилья не оспаривал — он просто отказывался от получения предложенных денег за свою квартиру площадью 60 кв. м.

«Мы там живем и съезжать нам некуда. На эту компенсацию я ничего не куплю», — сообщил он, отметив, что равнозначное жилье в Нижегородском районе сейчас стоит около 20 млн руб.

В результате Нижегородский облсуд постановил, что решение первой инстанции о выселении семьи из четырех человек вынесено законно и обоснованно.

«Разумный срок» выселения семьи Сусловых частным инвестором, купившим здание с их квартирой, не определен. Ответчик пожаловался в прокуратуру, попросив проверить, как областные власти реставрировали усадьбу Седова и продали ее, не закрыв госконтракт с подрядчиком.

Также Роман Суслов рассказал «Ъ-Приволжье», что попробует приостановить исполнение решения о выселении своей семьи.

