В Ростове к устранению аварии на электросетях приступили бригады и спецтехника

В Ростове-на-Дону к работам по устранению аварии на электросетях привлекли электролабораторию и три бригады общей численностью 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Кроме того, для проведения восстановления ресурса задействовали экскаватор и самосвал. Как ранее писал «Ъ-Ростов», авария привела к частичному отключению в районе проспекта Нагибина, улиц Симферопольской, Башкирской, Погодина и Ларина. Сообщалось, что энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.

Сейчас, по сообщению пресс-службы, работы будут проводиться непрерывно до полного возобновления подачи электричества. Кроме того, для повышения надежности электроснабжения на данном участке АО «Донэнерго» планирует до конца 2026 года построить новые кабельные линии по проспекту Нагибина взамен устаревших.

Константин Соловьев