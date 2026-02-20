Подмосковье переходит в режим трезвости

Московская область станет еще одним регионом, где появится собственная сеть вытрезвителей. Соответствующие поправки в региональный закон о здравоохранении приняла Московская областная дума. Помощь гражданам будут оказывать существующие больницы или поликлиники. Ежегодно, по прогнозам властей, около 10 тыс. человек будут обращаться за услугой отрезвления, что обойдется областному бюджету в 15 млн руб. Полномочия по созданию собственной сети вытрезвителей регионы получили еще в 2020 году, сейчас подобные учреждения работают примерно в трети субъектов федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Поправки в закон «О здравоохранении в Московской области», принятые 19 февраля Мособлдумой, внес в региональный парламент подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Полномочия регионального правительства предложено дополнить нормой, позволяющей «оказывать помощь лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», то есть организовывать вытрезвители. Оговаривается, что учреждения создадут «в специализированных медицинских организациях». Глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сказал, что отдельных зданий для вытрезвителей строить не будут, а работать в них станут врачи. Список учреждений с «отрезвляющими услугами» утвердят постановлением подмосковного правительства.

В материалах к законопроекту говорится, что в 2024 году в региональные больницы поступило 10,3 тыс. нетрезвых граждан, которые не были госпитализированы в связи с «отсутствием медицинских показаний». Стоимость услуги вытрезвления замминистра областного здравоохранения Ольга Отдельнова оценила на слушаниях в Мособлдуме в 1461 руб. (не обосновывая цифру). При таком потоке клиентов, как в 2024 году, поясняют чиновники, на вытрезвители в текущем году понадобится около 15 млн руб. бюджетных средств.

Первый вытрезвитель в СССР открылся в 1931 году в Ленинграде. В 1940 году приказом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии эти заведения системы Наркомата здравоохранения были переподчинены НКВД. Тогда же была утверждена ставка за пребывание в них — 40 руб. в сутки в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Тбилиси и Баку, 25 руб.— «в прочих местностях» (при средней зарплате рабочего 340 руб.). В 1961 году, после денежной реформы, постановлением Совмина РСФСР утверждена фиксированная ставка за медобслуживание в «наркоприемниках (вытрезвителях)» — 5,5 руб. В 1990 году в России насчитывалось более 1,2 тыс. вытрезвителей, к 2006 году их число сократилось вдвое.

Система вытрезвителей в России была воссоздана в 2020 году, когда Госдума приняла поправки в несколько законов (включая «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»). Услугу оказания помощи нетрезвым лицам в общественных местах возложили на региональные власти. Иначе говоря, каждый регион вправе решать, создавать ли медвытрезвители. В законе упоминается и возможность открывать такие учреждения на базе государственно-частного партнерства. В поправках изначально фигурировала норма, что доставлять в них можно лишь лиц, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», но в закон она не вошла. В момент обсуждения поправок в Госдуме оперировали статистикой МВД об 1 млн нетрезвых граждан, ежегодно выявляемых полицией в общественных местах. Сейчас вытрезвители работают примерно в 30% российских регионов (см. справку).

Александр Воронов