Сбитая автомобилем Honda на улице Красного Курсанта пенсионерка умерла в больнице

Автомобиль Honda сбил жительницу Санкт-Петербурга 1957 года рождения около дома 12 по улице Красного Курсанта. Пенсионерка скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Иномарка, за рулем которой была женщина 1986 года рождения, около 9:48 18 февраля следовала в сторону Большого проспекта Петроградской стороны. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, автомобилист не предоставила пешеходу преимущество.

Сбитую пенсионерку госпитализировали. Она скончалась в медучреждении в тот же день.

По факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело — ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Татьяна Титаева