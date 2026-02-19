Молодых людей наказали 240 часами работ за осквернение мемориала в Калининграде

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Калининграда и его 20-летней знакомой, обвиняемым в осквернении мемориального комплекса 1200 гвардейцам. Им дали 240 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Молодых людей признали виновными в совершении преступления по «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц). В январе прошлого года, будучи пьяными, пытались прикурить сигарету от Вечного огня. Помимо этого, они забрали корзину с цветами с основания обелиска мемориала, братской могилы воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.

Во время следствия фигуранты в полном объеме признали вину в содеянном, раскаялись и возместили причиненный ущерб в полном объеме. Подсудимые отделались обязательными работами.

Татьяна Титаева