СвЖД передала на переработку более 200 тонн стекла, бумаги, пластика и алюминия

В 2025 году Свердловская железная дорога (СвЖД) направила на повторное использование 45 тонн производственных отходов и передала на переработку более 200 тонн стекла, бумаги, пластика и алюминия. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Фото: Пресс-служба СвЖД

В Екатеринбурге и Перми на вокзалах, административных, социальных и образовательных учреждениях для пассажиров и сотрудников оборудовано 17 специализированных площадок — они предназначены для раздельного сбора отходов. Собранный мусор в маркированных контейнерах регулярно вывозится на мусоросортировочные комплексы.

Переработанное сырье используется для производства новых изделий, что позволяет экономить на использовании природных ресурсов. Так, сотрудники СвЖД отправили на переработку 86 тонн макулатуры, что позволило сберечь до 1,5 тыс. деревьев. Кроме того, из 81 тонны стеклоотходов можно изготовить несколько тысяч квадратных метров оконного стекла.

На технологической линии станции Пермь-Сортировочная в 2025 году было переработано 29 тонн резинотехнических изделий, в результате чего получено 20 тонн резиновой крошки и 1,6 тыс. кв. м напольного покрытия. На станции Подволошная в Свердловской области дробильно-сортировочный комплекс переработал более 16 тыс. старых железобетонных шпал. Было получено около 89 тонн металлолома и 1,7 тыс. куб. м щебня различных фракций, который может быть использован на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ирина Пичурина