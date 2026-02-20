Укрепить «Систему»

Вчера группа «Эталон» (МКПАО «Эталон Груп») провела дополнительный сбор заявок в рамках заключительного этапа SPO на Московской бирже, сообщила компания. Инвесторам предложены неразмещенные 11 млн акций по цене 46 рублей за штуку, в результате вторичного размещения акций девелопер намерен привлечь до 18,4 млрд рублей. Эксперты полагают, что успех размещения будет зависеть от способности менеджмента реализовать стратегию развития, а также от экономической ситуации в стране, в частности от динамики ключевой ставки ЦБ РФ.

Сбор заявок для участия в SPO проходил с 26 января по 9 февраля. Срок оплаты акций, приобретаемых по преимущественному праву, завершился 17 февраля 2026 года. Итоговое количество акций, размещаемых в рамках SPO, будет объявлено не позднее 20 февраля, говорится в сообщении компании. В целом девелопер получил заявки на приобретение около 411 млн акций. Всего компания планирует разместить до 400 млн акций.

Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером «Эталон Груп» на конец года являлась АФК «Система», владевшая долей в 48,8%. 6,3% принадлежали Mubadala Investment Company, 5% — Kopernik Global Investors, 4,1% — Prosperity Capital. Еще 0,6% владел менеджмент «Эталона», на долю free float приходилось 35,2%. Головная компания девелопера, Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле 2025 года стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО «Эталон Груп».

Заявку на 377 млн акций «Эталон» получил от ключевого акционера компании — ПАО АФК «Система», еще в 22 млн акций заинтересовано дочернее общество для формирования долгосрочной мотивационной программы менеджмента. В компании объясняют, что привлеченные в ходе SPO средства планируется направить на реализацию стратегии развития группы, предполагающей финансирование приобретения АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система», а также на укрепление позиций группы в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных потребностей группы. После заключения сделки по «Бизнес-Недвижимости» «Эталон Груп» получит 42 земельных участка в Москве и Санкт-Петербурге, за которые девелопер должен заплатить 14,1 млрд рублей.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что участие в SPO девелопера частных инвесторов во многом зависит от индивидуальной стратегии и отношения к риску — размещение проводится по цене, близкой к рыночной. «SPO для "Эталона" — инструмент решения текущих вопросов компании. Успех будет зависеть от эффективности управления новыми земельными участками, динамики ключевой ставки ЦБ РФ, а также ситуации на рынке недвижимости»,— дает оценку эксперт. Господин Щербаченко рекомендует перед принятием решения об участии в размещении внимательно ознакомиться с финансовыми показателями компании. «Физическим лицам лучше оценить альтернативные решения и, на мой взгляд, не участвовать сразу на большую сумму»,— предупредил он.

«Эталон Груп» пока не раскрывала финансовые результаты за второе полугодие 2025 года. По итогам первого полугодия компания отчиталась о росте консолидированной выручки на 35%, до рекордных 77,4 млрд рублей. При этом чистый убыток компании за этот период вырос в шесть раз — до 8,9 млрд рублей, что менеджмент объяснил высокой стоимостью обслуживания долга из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.

Алексей Головинов, главный аналитик по финансовым рынкам АО ИК «Вектор Капитал», полагает, что для большинства инвесторов бумаги «Эталона» сейчас вряд ли выглядят привлекательными. «Теоретически можно попытаться отыграть предстоящую допэмиссию. Поскольку АФК "Система" выкупает почти весь объем размещения, после него доля холдинга в девелоперской группе вырастет с 48,8% до почти 70%. В таком случае компания будет обязана выставить оферту миноритарным акционерам»,— отмечает аналитик.

С учетом потенциальной цены SPO на уровне 46 рублей цена оферты не может быть ниже этой отметки. От текущих котировок это дает менее 8% потенциальной доходности, продолжает господин Головинов. «Идея могла бы выглядеть интересно, однако реализация растянется примерно на полгода, что дает годовую доходность до примерно 16%»,— прогнозирует он.

Само SPO для «Эталона», по мнению представителя «Вектор Капитал», по сути представляет собой перераспределение актива внутри группы: АО «Бизнес-Недвижимость» перейдет от АФК «Система» к «Эталону». «При этом доля миноритарных акционеров будет размыта примерно в два раза. Практика крайне токсичная»,— считает аналитик.

Александра Тен