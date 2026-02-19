РЖД планируют сделать регулярными контрейлерные перевозки из Шушар в Хабаровск

ОАО «РЖД» протестировало контрейлерный маршрут из петербургских Шушар в Хабаровск. Компания намерена сделать перевозки по этому направлению регулярными, сообщили в пресс-службе перевозчика.

На станции в Петербурге на контрейлерную платформу был погружен полуприцеп с металлическими конструкциями и составными частями контактной сети. При таком методе перевозки автомобильные прицепы, полуприцепы или автопоезда доставляются на специализированных железнодорожных платформах. Груз дошел до Хабаровска в составе ускоренного контейнерного поезда. Чтобы вернуть полуприцеп в Петербург, его загрузили товарами народного потребления и отправили по отработанной технологии.

Сервис на закольцованном маршруте обслуживает ФГК (дочерняя компания РЖД). После запуска маршрута его планируют сделать регулярным.

Татьяна Титаева