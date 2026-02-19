Умерла актриса Свердловского академического театра драмы Вероника Белковская

В возрасте 82 лет скончалась актриса Свердловского академического театра драмы, народная артистка Российской Федерации Вероника Белковская. Об этом сообщили представители театра на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Основы профессии Вероника Белковская получила в театральной студии при Куйбышевском (ныне Самарском) драмтеатре им. М. Горького под руководством Петра Монастырского. В период с 1963 по 1977 год она служила в театрах Хабаровска, Владивостока, Ярославля и Нижнего Новгорода.

В 1977 году актриса перешла в Свердловский академический театр драмы, где проработала 49 лет. За это время она исполнила более 70 ролей, включая Габи («Восемь любящих женщин»), Белотелову («Женитьба Бальзаминова»), Динку («Корабль дураков»), Хелену Рубинштейн («Мадам Рубинштейн») и многие другие. «2 октября Вероника Белковская последний раз вышла к зрителю на юбилейном капустнике в честь 95-летия театра»,— добавили представители театра.

О времени прощания с актрисой будет объявлено дополнительно.