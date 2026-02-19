Получил в ларец

Структура, входящая в девелоперский холдинг «Город мечты» Андрея Ляшкова — «Ларец-Инвест», завершила сделку по покупке участка рядом с ТЮЗом. Здесь компания намерена возвести жилищный комплекс бизнес-класса высотностью 6–8 этажей. Сумма инвестиций составит 2,5 млрд руб., строительство начнется осенью. Ранее возведение комплекса вместо запланированного прежде бизнес-центра согласовал региональный градсовет. Эксперты считают локацию для жилкомплекса перспективной, однако отмечают переизбыток предложений в сегменте бизнес-класса.



Фото: СГ «Ракета»

ООО «Специализированный застройщик „Ларец-Инвест“» стало владельцем земельного участка по ул. Екатерининской, 72. Согласно выписке из Росреестра, собственник участка сменился 12 февраля. До этого он чис­лился за ООО «Капитель» и ОА «Проминформ». По данным «Ъ-Прикамье», сумма сделки могла составить 360 млн руб.

Совладелец ООО «СЗ „Ларец-Инвест“» Андрей Ляшков подтвердил информацию о приобретении участка. Сумму сделки он не раскрыл, отметив, что это коммерческая тайна. По его словам, компания планирует возвести на этом участке ЖК бизнес-класса переменной этажности. Сумма инвестиций в новый проект составит 2,5 млрд руб. Строительство и старт продаж запланированы на осень. Завершить стройку компания должна за три года.

Господин Ляшков подчеркнул, что проект нового ЖК был представлен в прошлом году на заседании регионального градостроительного совета, его реализуют без изменений. Андрей Ляшков уточнил, что СЗ «Ларец-Инвест» имеет опыт строительства домов бизнес-класса и опыт строительства в стесненных условиях в центрально-планировочном районе. Сейчас компания работает над названием и проектом ЖК. Ожидается, что большинство квартир будут площадью 50–110 кв. м. Кроме того, будут и квартиры большей площади, а также двухуровневые квартиры с террасами. В то же время, таких предложений будет не более 10%, отметил владелец компании и уточнил, что это связано с текущей экономической ситуацией и высокими ставками по ипотеке. «Мы понимаем, что сейчас не лучшее время для старта строительства дома такого класса. Много рисков, высокая конкуренция. Поэтому мы рассчитываем баланс площадей и экономику проекта»,— подчеркнул девелопер.

ООО «Специализированный застройщик „Ларец-Инвест“» зарегистрировано в 2014 году. Совладельцами компании являются Андрей Ляшков (50%) и Дмитрий Шадрин (50%). Директор Никита Самсонов. По итогам 2024 года выручка компании составила 3,6 млн руб, чистая прибыль 4,2 млн руб. ООО входит в группу компаний «Город мечты».

Земельный участок по ул. Екатерининской, 72, имеет площадь 3,6 тыс. кв. м и расположен на углу улиц Екатерининской и Газеты «Звезда». Территория предназначена под торгово-административное здание. Участок под застройку входит в зону ограничений, связанных с расположенными там объектами культурного наследия. Прежний собственник земли («Капитель») ранее собирался возвести там бизнес-центр. В 2016 году организация предложила увеличить высоту планируемого бизнес-центра до 95 м (25 этажей). Власти сначала согласовали снятие лимитов по высоте, но потом заблокировали проект. В начале прошлого года стало известно, что на указанной площадке собирается построить жилой комплекс с коммерческими пространствами пермский девелопер «Ракета», также входящий в ГК «Город будущего». На февральском заседании регионального градсовета группа представила концепции комплекса, попросив повысить высоту застройки с шести до восьми этажей. Тогда отмечалось, что итоговое решение о повышении этажности объекта вынесет инспекция по охране объектов культурного наследия.

Участники рынка отмечают высокую конкуренцию в сегменте бизнес-класса в Перми. Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев отметил, что участок на ул. Екатерининской — хорошая локация. Минусом площадки он назвал оживленную многополосную дорогу, которая может вызвать отторжение у определенной части целевой аудитории. «Мы столкнулись с этим на нашем объекте на ул. Петропавловской. Есть люди, которые предпочитают более спокойные локации, и такие предложения в городе есть»,— отметил он. Господин Савельев обратил внимание на высокую конкуренцию, сложившуюся на рынке жилья бизнес-класса в Перми. По его словам, только в историческом центре не менее пяти таких объектов. Серьезным конкурентом он также считает проект КРТ, которое реализует девелопер «Брусника» в Разгуляе. «Девелопер очень опытный, концептуальный. Есть знаковые проекты элит- и бизнес-класса в Екатеринбурге и Тюмени. Комплекс на Разгуляе должен оттянуть большую часть спроса в историческом центре»,— полагает господин Савельев. Он считает, что в Перми пока не сформирована аудитория для такого объема предложений на рынке бизнес-класса. На это указывает то, что многие объекты сдаются со значительным объемом нераспроданных квартир. «Если стоимость квартир превышает определенный средний чек, то зрелая аудитория, имеющая достаточные накопления, предпочитает индивидуальные дома»,— считает эксперт.

Пермский девелопер, застройщик дома бизнес-класса «Строганов» Илья Волков обратил внимание, что земля в центре города сегодня дефицитный ресурс, и локация около ТЮЗа очень интересная. По его словам, точечный спрос на жилье бизнес-класса есть всегда, но важно попасть в свою аудиторию. «В премиальном сегменте очень требовательная аудитория, которая приобретает не квадратные метры, а философию проекта»,— говорит господин Волков.

Гендиректор агентства Research&Decisions Регина Давлетшина считает, что потенциал для строительства жилья такого класса у площадки хороший. По ее словам, в центре города логично строить дом бизнес-класса, и выбранный участок это позволяет. Однако он соседствует с «противоречивыми объектами»: помимо ТЮЗа, рядом расположен старый жилой фонд. «Поэтому, несмотря на хорошее расположение, к будущим видовым характеристикам объекта есть вопросы. Но думаю, что город с течением времени будет обновляться»,— считает эксперт. Она также отметила, что на успех проекта будут влиять характеристики самих квартир (площадь и высота потолков), а также организация внутридомового пространства, в частности обеспечение жителей парковочными местами и наличие детских площадок.

Ирина Суханова