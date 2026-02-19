Путин завершил переговоры с президентом Мадагаскара

Переговоры президента России Владимира Путина с мадагаскарским коллегой Микаэлем Рандрианирином завершились, сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча продолжалась более 2,5 часа. Президенты обсудили состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Среди перспективных направлений взаимодействия названы сельское хозяйство, геологоразведка, энергетика, медицина и образование.

Владимир Путин напомнил, что в следующем году исполнится 55 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. «Отношения всегда были ровными, и сейчас я могу констатировать, что Мадагаскар является одним из важных партнеров в Африке», — сказал он (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин выразил соболезнования в связи с двумя циклонами, из-за которых пострадали более 270 тыс. человек, свыше 40 погибли. Российская сторона предпринимает усилия для оказания гуманитарной помощи.