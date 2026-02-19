ПСБ первым в России запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для индивидуальных предпринимателей. Для подписания договоров не потребуется визит в отделение или встреча с выездным менеджером, даже если ИП не является розничным клиентом банка. Процесс открытия счета занимает до 20 минут, после чего можно начать полноценную работу со счетом и другими бизнес-сервисами ПСБ. Для подачи заявки достаточно скана паспорта, подтвержденной учетной записи на Госуслугах, усиленной квалифицированной подписи ФНС и ноутбука с доступом в интернет.

«Российские железные дороги» (РЖД) намерены выставить на торги три объекта в Москве, а также один в Красноярске и один в Краснодаре. Среди планируемых к продаже активов в столице — депо «Лихоборы» в районе Коптево, проект «Угрешская», «Красная сосна» на северо-востоке Москвы. До этого РЖД сообщила о желании продать Рижский вокзал. Стартовая стоимость актива холдинга на предстоящих торгах составит 4 млрд руб.

«Дом.РФ» сообщил о планах в апреле получить звездный рейтинг для акций. В начале 2025 года первые звездные оценки в рамках пилотного проекта ЦБ получили Мосбиржа и «Промомед».