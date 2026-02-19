В Перми напротив парка Горького построят жилой дом

На месте снесенного аварийного дома в центре Перми по ул. Краснова, 16 будет возведен жилой комплекс. Об этом сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на документы минимущества по Пермскому краю. Площадь квартир на объекте составит 6,6 тыс. кв.м. Кроме того, на прилегающей территории разместится парковка на 29 мест. Проектирование и строительство должно быть завершено до 2031 года. По ул. Краснова, 16 ранее находился аварийный дом, который был снесен.

Утвержденная минимуществом документация предполагает развитие квартала в Свердловском районе Перми на территории, ограниченной ул. Пушкина, Сибирской, Краснова и Газеты Звезда. В общей сложности там планируется строительство объектов жилого назначения не более шести этажей, предельной высотой до 22 м и площадью 1,1 тыс. кв. м, нежилого назначения — высотой не более одного этажа и площадью 622 кв. м, коммунальной и инженерной инфраструктуры — до двух этажей площадью 2,5 тыс. кв. м.