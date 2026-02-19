Экс-директор ГКУ «Краснодаравтодор» помещена под домашний арест

В Сочи суд решил вопрос о мере пресечения Светлане Лире, бывшему директору ГКУ Краснодарского края «Краснодаравтодор». Об этом «Ъ» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Госпожа Лира была арестована и отправлена в следственный изолятор 23 января текущего года. В четверг суд по ходатайству следствия освободил обвиняемую из СИЗО и поместил ее под домашний арест.

ГКУ «Краснодаравтодор», подведомственное министерству транспорта и дорожного хозяйства региона, занимается эксплуатацией автомобильных дорог. Учреждение неоднократно упоминали участники гражданского процесса о конфискации имущества крупнейших дорожно-строительных компаний Кубани, который завершился в Сочи в четверг. Руководители дорожных предприятий утверждали, что проверки «Краснодаравтодора» использовались для давления на тех, кто отказывался участвовать в коррупционных схемах.

Светлана Лира возглавляла ГКУ «Краснодаравтодор» с апреля 2023 года по октябрь 2024 года, ранее была начальником отдела лабораторного контроля учреждения. В чем именно обвиняют экс-топ-менеджера, в суде не уточняют.

С конца января на Кубани прошла серия задержаний высокопоставленных чиновников и предпринимателей, работающих в дорожно-строительной отрасли. Фигурантами уголовного дела стали министр транспорта Алексей Переверзев, два его заместителя и экс-руководитель краевого отраслевого союза. Также под стражу были помещены Милана и Эльдар Дорошенко, дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко, который переоформил на них свой дорожно-строительный бизнес.

Анна Перова, Краснодар