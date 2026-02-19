Из-за качества услуг по перевозке туристов в Мурманской области возбудили дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о перевозке туристов в Кольском районе региона, сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

Дело открыто по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Ведомством установлено, что услуги по перевозке туристов в Кольском районе Мурманской области не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Их оказывают лица, нарушающие закон в области миграции и безопасности дорожного движения.

Следователь проверяет законность оказываемых услуг в сфере туризма. Специалист осуществляет сбор и закрепление доказательственной базы.

Татьяна Титаева