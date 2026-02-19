Элла Памфилова: бумажное голосование в России «было, есть и будет»

Традиционное голосование бумажными бюллетенями в России «было, есть и будет», и отказ от этого формата не рассматривается, поскольку он остается «потребностью людей». Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, выступая в Санкт-Петербурге на заседании консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом, как напомнила глава ЦИКа, бумажное голосование давно сосуществует с новыми форматами. В России, по ее словам, сегодня используется девять видов голосования — от классического бюллетеня до дистанционного электронного голосования и электронных терминалов на избирательных участках. Их внедрение, подчеркнула она, направлено не на замену привычных процедур, а на расширение прав и возможностей избирателей.

Отдельно госпожа Памфилова остановилась на вопросах технологической безопасности избирательного процесса. По ее словам, ЦИК последовательно усиливает меры противодействия дипфейкам и другим формам цифровых манипуляций, которые могут использоваться для давления на избирателей или дискредитации выборов. В этом контексте она иронично поблагодарила «недругов» за то, что попытки их вмешательства в российский выборный процесс лишь стимулируют развитие и совершенствование отечественных технологий защиты.

Анна Коломенская