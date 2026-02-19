Пассажиропоток аэропорта Пермь за текущий январь вырос на 4,4%

За первый месяц 2026 года пассажиропоток аэропорта Большое Савино составил 136 129 человек. Это на 4,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт «Пермь». В 2025 году пассажиропоток достиг 2 млн человек, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. В 2024 году этот показатель составил 1,9 млн пассажиров, в 2023-м — 1,9 млн. На внутренних линиях за минувший год было обслужено чуть более 1,7 млн человек. Международные перелеты совершили 284,2 тыс. человек, что на 36,9% больше показателя 2024-го.

