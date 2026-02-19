The Times: Британия не разрешила США использовать свои базы для удара по Ирану

Правительство Великобритании не дает разрешения США осуществлять удары по Ирану со своих военно-воздушных баз. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, планы американского удара по Ирану включают в себя использование британских военно-воздушных баз в Фэрфорде, графство Глостершир в Англии, и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Оба объекта многие годы использовались ВВС США (в Фэрфорде, к примеру, базируются американские тяжелые бомбардировщики, размещенные в Европе). Однако в соответствии с давним соглашением между Британией и США их применение американцами для военных операций требует предварительного согласия британских властей.

Позиция британского правительства объясняется тем, что с точки зрения международного права нет различий между стороной, нанесшей удар, и той, которая поддержала такой удар, если «она знала об обстоятельствах» акта нарушения международного права. Власти Великобритании опасаются, что удар США по Ирану будет нарушением международного права.

Николай Зубов