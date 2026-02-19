Испытателя избили на нижегородском оборонном заводе

На оборонном предприятии АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») тяжело пострадал работник. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда 19 февраля.

По предварительным данным, днем ранее испытатель специального оборудования на рабочем месте был избит известным лицом. Кем именно, не уточняется. Работник получил перелом костей носа и другие травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Инспекция начала расследование несчастного случая на производстве.

Галина Шамберина