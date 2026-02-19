В Екатеринбурге в День защитника Отечества запустят салют из раритетных пушек
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Екатеринбурге устроят праздничный салют из раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗиС-3 выпуска 1942 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Праздничный салют пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Кроме раритетных пушек небо над городом украсят более 500 фейерверочных изделий: «Ассоль», «Фиалка» и «Вега».
«Военнослужащие уже приступили к тренировкам по слаживанию расчетов, в ходе которых будут отработаны вопросы синхронности подноса снарядов, заряжания и выстрелов из легендарных орудий, времен Великой Отечественной войны»,— добавили в пресс-службе.
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. «За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково – «Зося»»,— отметили в пресс-службе ЦВО.