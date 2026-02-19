ЕЦБ назвал сроки запуска альтернативы Visa и Mastercard в Европе

Европейский центральный банк рассчитывает запустить пилотный проект по внедрению цифрового евро во второй половине 2027 года. Он продлится 12 месяцев. Полноценное введение валюты в оборот запланировано на 2029 год, сообщили в ЕЦБ.

Европейские законодатели должны принять постановление о введении цифрового евро в этом году, следует из презентации члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне к заседанию Ассоциации итальянских банков. Из 21 страны еврозоны 13 полностью зависят от международных платежных систем, подчеркнул господин Чиполлоне во время выступления.

ЕС стремится к запуску цифрового евро из-за опасений, что президент США Дональд Трамп может ограничить доступ к американским платежным системам Visa и Mastercard в Евросоюзе, поясняет The Guardian. В 2024 году в Евросоюзе запустили европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. Сейчас эта система цифровых платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии и к 2027 году планирует расширить деятельность на онлайн-платежи и платежи в магазинах.