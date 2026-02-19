Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд Башкирии оставил без изменений наказание Алану Марзаеву

Верховный суд Башкирии оставил без изменений наказание бывшему заместителю председателя правительства Башкирии Алану Марзаеву.

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ

В ноябре 2025 года Ленинский районный суд Уфы признал Алана Марзаева виновным в вымогательстве и получении взяток у руководства дорожно-строительной компании «Дортрансстрой». Как было установлено в суде, Алан Марзаев получил от них 37 млн руб. Тогда суд приговорил бывшего вице-премьера к 13-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили в течение 12-ти лет занимать должности на госслужбе, обязали выплатить штраф в размере 561,3 млн руб. и вернуть сумму, эквивалентную полученной взятке. Также суд лишил Алана Марзаева почетных званий Заслуженного строителя и Заслуженного экономиста Башкирии, медали «За трудовую доблесть» и ордена Салавата Юлаева и конфисковал земельный участок и дачу в селе Каракуль Кармаскалинского района, принадлежащие водителю господина Марзаева.

Подробности о прошедшем сегодня судебном процессе — в ближайшем номере «Ъ».

Идэль Гумеров