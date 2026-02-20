Хайкинг стал одним из самых популярных видов аутдор-досуга за последние 100 лет. А ни один активный вид отдыха не обходится без подходящей для него экипировки. Хайкеры, появившись как обувь для гуляния по горам, давно завоевали место в гардеробе современного городского жителя. Разбираем историю этих ботинок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Туристы на станции Баумгартнерхаус на железной дороге Шнееберг, Нижняя Австрия, около 1935 года Фото: The Print Collector / Getty Images Фото: пїЅпїЅ Swim Ink 2, LLC / CORBIS / Corbis / Getty Images Американский финансист Луис У. Хилл в Скалистых горах, около 1910 года Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Туристы на станции Баумгартнерхаус на железной дороге Шнееберг, Нижняя Австрия, около 1935 года Фото: The Print Collector / Getty Images Фото: пїЅпїЅ Swim Ink 2, LLC / CORBIS / Corbis / Getty Images Американский финансист Луис У. Хилл в Скалистых горах, около 1910 года Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

В конце XIX века Европа и Америка массово открывали для себя горы и леса: любительский альпинизм, долгие переходы, культура выходных вне города — все это стало новым развлечением представителей upper middle класса. Обычные высокие сапоги для этого не подходили — нога болталась, отчего страдал голеностоп. Ответом стали ботинки со шнуровкой: практичные, жесткие, фиксирующие. Так началась эволюция модели, впоследствии ставшей хайкерами.

Ключевой поворот случился в 1937 году, когда итальянский альпинист Витале Брамани основал Vibram. После трагедии в горах он искал способ сделать подъемы безопаснее и придумал резиновую подошву с выраженным протектором. Эта деталь изменила все: сцепление, устойчивость, уверенность на мокрых и каменистых склонах. Хайкер из просто крепкого ботинка превратился в инструмент восхождения по горам и холмам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Итальянский альпинист Витале Брамани Фото: wikipedia Резиновая подошва Vibram Фото: Vibram Следующая фотография 1 / 2 Итальянский альпинист Витале Брамани Фото: wikipedia Резиновая подошва Vibram Фото: Vibram

Дальше конструкцию доводили до ума уже мастера из Монтебеллуны. В 1938 году там появилась SCARPA — компания, начавшая с обуви для фермеров и рабочих. Луиджи Паризотто с братьями переосмыслили колодку: опустили берцы, сделали ботинок маневреннее, использовали плотную кожу. Хайкер стал легче, подвижнее и ближе к тому силуэту, который мы узнаем сегодня.

Особенно популярными хайкеры стали в Штатах — в американской интерпретации Danner Shoe Mfg. Чарльз Дэннер собрал лучшие находки эпохи и «посадил» хайкеры на более узкую, городскую колодку. Так горная модель без лишнего шума вошла в повседневный гардероб: те же надежность и выносливость, но уже в ритме улиц. История конкретной пары — это всегда баланс между функцией и формой. И хайкеры этот баланс выдержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jesse Wild / PhotoPlus magazine / Getty Images Фото: John Chillingworth / Getty Images Фото: FPG / Archive Photos / Getty Images Фото: Michel BARET / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Фото: Jesse Wild / PhotoPlus magazine / Getty Images Фото: John Chillingworth / Getty Images Фото: FPG / Archive Photos / Getty Images Фото: Michel BARET / Gamma-Rapho / Getty Images

Хайкеры давно заняли свое место в мире надежной тяжелой обуви — как, например, рабочие ботинки. Прелесть конкретно хайкеров состоит в том, что их можно сочетать как с плотными джинсами, так и с шерстяными брюками. Ну или вспомнить корни и отправиться в них в поход.

Илья Петрук