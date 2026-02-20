По горам и холмам
История хайкеров
Хайкинг стал одним из самых популярных видов аутдор-досуга за последние 100 лет. А ни один активный вид отдыха не обходится без подходящей для него экипировки. Хайкеры, появившись как обувь для гуляния по горам, давно завоевали место в гардеробе современного городского жителя. Разбираем историю этих ботинок.
В конце XIX века Европа и Америка массово открывали для себя горы и леса: любительский альпинизм, долгие переходы, культура выходных вне города — все это стало новым развлечением представителей upper middle класса. Обычные высокие сапоги для этого не подходили — нога болталась, отчего страдал голеностоп. Ответом стали ботинки со шнуровкой: практичные, жесткие, фиксирующие. Так началась эволюция модели, впоследствии ставшей хайкерами.
Ключевой поворот случился в 1937 году, когда итальянский альпинист Витале Брамани основал Vibram. После трагедии в горах он искал способ сделать подъемы безопаснее и придумал резиновую подошву с выраженным протектором. Эта деталь изменила все: сцепление, устойчивость, уверенность на мокрых и каменистых склонах. Хайкер из просто крепкого ботинка превратился в инструмент восхождения по горам и холмам.
Дальше конструкцию доводили до ума уже мастера из Монтебеллуны. В 1938 году там появилась SCARPA — компания, начавшая с обуви для фермеров и рабочих. Луиджи Паризотто с братьями переосмыслили колодку: опустили берцы, сделали ботинок маневреннее, использовали плотную кожу. Хайкер стал легче, подвижнее и ближе к тому силуэту, который мы узнаем сегодня.
Особенно популярными хайкеры стали в Штатах — в американской интерпретации Danner Shoe Mfg. Чарльз Дэннер собрал лучшие находки эпохи и «посадил» хайкеры на более узкую, городскую колодку. Так горная модель без лишнего шума вошла в повседневный гардероб: те же надежность и выносливость, но уже в ритме улиц. История конкретной пары — это всегда баланс между функцией и формой. И хайкеры этот баланс выдержали.
Хайкеры давно заняли свое место в мире надежной тяжелой обуви — как, например, рабочие ботинки. Прелесть конкретно хайкеров состоит в том, что их можно сочетать как с плотными джинсами, так и с шерстяными брюками. Ну или вспомнить корни и отправиться в них в поход.