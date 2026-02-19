«В списке запрещенных препаратов марихуаны просто не было»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый олимпийский чемпион по сноуборду Росс Ребальяти

Фото: Peter Kneffel / picture alliance / Getty Images Первый олимпийский чемпион по сноуборду Росс Ребальяти

Фото: Peter Kneffel / picture alliance / Getty Images

В истории борьбы с допингом немало трагических эпизодов, но комедий тоже хватает. На зимних Олимпийских играх в Нагано впервые был представлен сноуборд. Так вышло, что этим видом тогда увлекались люди, скажем так, не всегда соблюдавшие спортивный режим. Поэтому никто не удивился, когда у первого победителя, канадца Росса Ребальяти, после допинг-теста были обнаружены следы марихуаны.

Казалось бы, все, прощай медаль! Скандал разразился серьезный, даже объявили о том, что награду отберут. И оправдания спортсмена, что он, мол, сам не употреблял, а только находился в местах, где это делали, звучали, мягко говоря, неубедительно. Пресса откровенно издевалась над спортсменом, спонсоры, как часто бывает в таких случаях, начали спешно разрывать с ним контракты. И вдруг — о чудо —Международный олимпийский комитет отменяет свое решение и, к всеобщему удивлению, оставляет золото канадцу.

В официальном заявлении организации говорится, что рассказу сноубордиста поверили и вообще — «О спорт, ты — мир!» Но реальность была значительно жестче. Удовлетворить протест канадской стороны чиновники были обязаны. Дело в том, что в списке запрещенных препаратов, которые так тщательно готовили борцы с допингом, марихуаны просто не было. Печально знаменитая ВАДА тогда еще не существовала, а запретить наркотики на Олимпиаде как-то никто не удосужился. Так что Росс Ребальяти остался олимпийским чемпионом.

Только вот пресса в момент разбирательств буквально уничтожила репутацию спортсмена, и на его дальнейшей карьере был поставлен крест. Он бросил сноуборд, стал отшельником, жил в кемпинге у озера. Сейчас у канадцев все хорошо, потому что времена изменились. Нынешние борцы с допингом почти не обращают внимания на марихуану. Одно время даже ходили разговоры о том, что ее хотят убрать из списка запрещенных препаратов. Что же касается Росса, то он теперь глава компании по продаже марихуаны в Канаде. Все совершенно официально, и продается препарат, разумеется, как лекарство.

Владимир Осипов