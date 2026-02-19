Швеция направит Украине пакет военной помощи на $1,4 млрд

Швеция решила выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $1,4 млрд (12,9 млрд шведских крон). Об этом сообщил министр обороны королевства Пол Йонсон на пресс-конференции.

Деньги пойдут прежде всего на укрепление систем ПВО Украины. «Необходимость усиления противовоздушной обороны является неотложной... Поставленные нами шведские системы показали себя очень хорошо на поле боя»,— сказал господин Йонсон (цитата по ТАСС).

Большую часть финансирования — около $475 млн (4,3 млрд крон) — направят на покупку шведских мобильных зенитных комплексов TRIDON. Около $618 млн (около 5,6 млрд крон) используют для производства и разработки ракет и дронов. Еще около $331 млн (3 млрд крон) предусмотрены на закупку гранатометов, артиллерийских боеприпасов, а также на обучение военнослужащих ВСУ.