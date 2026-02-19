Магазин-витрина и ресторан вологодской кухни откроются в центре Петербурга

Власти Вологодской области откроют в центре Санкт-Петербурга магазин-витрину товаров местного производства и ресторан. Торговые точки появятся рядом с Дворцовой площадью, уточнил в личном Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

Накануне в Северной столице состоялась встреча главы субъекта с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили проведение предстоящих Дней Санкт-Петербурга в Вологодской области. Господин Филимонов поделился планами по запуску ресторана и магазина с продуктами из Вологодской области.

«Это будет двухэтажное красивое пространство, где представим достижения экономики Вологодчины, всю флагманскую линейку продуктов питания и непродовольственных товаров, а также брендированную продукцию. Объект станет круглогодичной точкой притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга»,— уточнил губернатор.

Глава региона не уточнил сроки открытия магазина и ресторана.

Татьяна Титаева