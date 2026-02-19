Три человека погибли в результате взрыва газовоза в Чили

В одном из районов чилийской столицы Сантьяго водитель газовоза не справился с управлением, и цистерна врезалась в опору освещения. Как сообщает чилийское радио Cooperativa, за столкновением последовал мощный взрыв и пожар, огонь охватил семь двигавшихся по дороге автомобилей. Известно как минимум о трех погибших и десяти пострадавших.

Пострадавших доставили в больницу. Пожар на месте происшествия еще продолжается. Спасатели предупредили об угрозе повторного взрыва, поскольку в цистерне еще остался жидкий газ.

От огня пострадали также расположенные рядом с дорогой парковка с подержанными автомобилями на продажу, офисное здание и проходивший недалеко поезд. В тушении участвуют 25 пожарных расчетов. Движение по трассе временно перекрыто.

Алена Миклашевская