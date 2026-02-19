Предпринимателю из Марий Эл дали два года за мошенничество при ремонте объекта
Суд назначил индивидуальному предпринимателю из Марий Эл два года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. за мошенничество при ремонте объекта. Об этом сообщает СУ СКР по Марий Эл.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что с октября 2023 года по май 2024 года при капитальном ремонте корпуса лечебно-оздоровительного комплекса «Лесная Сказка» подрядчик завысил объемы выполненных работ и использовал материалы более низкого качества, чем предусмотрено документацией. Он указал завышенную стоимость работ и материалов, присвоив себе 2,8 млн руб.
Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою причастность подсудимый отрицал.