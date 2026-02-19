Ножом по знакомству

В Александровске (Пермский край) ученик седьмого класса одной из школ города напал с ножом на своего знакомого. Учителя обезоружили нападавшего, а пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. СКР возбудил дела о покушении на убийство, о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



ЧП, в результате которого тяжело пострадал несовершеннолетний, произошло утром 19 февраля. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, вооружившись ножом, ученик школы нанес своему знакомому удары по телу и шее. Трагедия произошла на лестничном марше здания образовательного учреждения между вторым и третьим этажом. По одной из версий, злоумышленнику удалось пронести в школу сразу несколько ножей. Нападавшего обезоружили учителя, которые также оказали первую помощь потерпевшему. Злоумышленник был передан сотрудникам МВД, а раненый после стабилизации состояния был доставлен в Березники. На тот момент там уже находилась специально собранная команда хирургов, которая провела операцию. Состояние школьника оценивается как тяжелое. После операции его вертолетом санавиации отправили в Пермь.

По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство несовершеннолетнего (ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), о халатности (ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью (ст. 238 УК РФ). «С напавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы»,— говорится в сообщении управления. Предварительный мотив преступления — неприязненные отношения.

Уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Денисова отметила, что сигналов о том, что семья злоумышленника является неблагополучной, не поступало.

Стоит отметить, что нападавший не может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку не достиг 14-летнего возраста.

Трагедия в Александровске — не первое нападение в образовательном учреждении Прикамья за последние годы. Так, в январе 2018-го двое несовершеннолетних напали с ножами на учеников четвертого класса в одной из школ Мотовилихинского района Перми. В результате девять малолетних получили колото-резаные ранения. Защитить детей пыталась педагог Наталья Шагулина, которой нападавшие тоже нанесли удары ножами, но она выжила. После злоумышленники пытались поджечь помещение класса и нанесли удары друг другу. В итоге один из подростков был приговорен к 9,5 годам лишения свободы, другой к семи. На скамье подсудимых оказалась и охранник школы Яна Галкина. При повторном рассмотрении дела ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, и приговорили к трем годам условно.

