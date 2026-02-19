Интеллект искусственный, индийский

В Дели проходит глобальный саммит по искусственному интеллекту, в котором принимают участие представители ста стран, в том числе более 20 глав государств и правительств, генсек ООН и руководители ведущих мировых компаний в области ИИ. В условиях глубокого раскола мира Индия, ставшая в 2026 году председателем БРИКС, ищет область международного взаимодействия, способную сблизить конфликтующие Восток и Запад. Этой областью премьер-министр Моди избрал работу по развитию ИИ, который должен позволить привлечь новейшие технологии для решения проблем безопасности и развития.

Открывшийся 16 февраля в Дели пятидневный глобальный саммит по искусственному интеллекту (AI Impact Summit), к участникам которого в четверг, 19 февраля, обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди, неожиданно для многих стал самым статусным и многочисленным международным форумом с начала текущего года.

«На саммите представлено более 500 стартапов в области ИИ и проведено 500 сессий, что делает его одним из самых масштабных глобальных мероприятий в области ИИ»,— пояснил “Ъ” индийский дипломатический источник.

По его словам, одна из целей форума — «усилить голос стран Глобального Юга, обеспечивая широкое распространение технологических достижений и возможностей, а не их концентрацию в нескольких странах и регионах мира».

Для решения этой задачи в списке участников форума были заявлены представители 100 стран, главы государств и правительств более 20 государств Запада и Глобального Юга, включая Бразилию, Францию, Испанию, Нидерланды, Словакию, Грецию, Хорватию, Казахстан, генсек ООН Антониу Гутерриш, 50 министров, а также главы мировых компаний в области ИИ.

Среди лидеров отрасли, собравшихся в Дели, оказались генеральный директор DeepMind Демис Хассабис, руководитель Google Сундар Пичаи, главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амодей и соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

Российскую делегацию возглавил заместитель главы администрации президента, экономический помощник Владимира Путина Максим Орешкин. О том, что Москва примет активное участие в глобальном саммите по искусственному интеллекту, президент Путин впервые сообщил премьер-министру Моди в ходе своего визита в индийскую столицу в декабре прошлого года.

В свою очередь, администрация США не направила в Дели ни одного из своих ключевых членов. В итоге американское присутствие на форуме свелось к участию на экспертном уровне и выступлениям глав ведущих компаний США в области ИИ.

Примечательно и то, что основной день работы индийского саммита, 19 февраля, стал и днем открытия в Вашингтоне еще одного глобального форума — саммита «Совета мира» по Газе. Саммит в американской столице, вызвавший настороженное отношение многих государств как попытка подменить механизмы ООН, собрал ощутимо более скромный состав участников.

Таким образом, ранее пошедший на тактические уступки президенту Трампу в вопросе сокращения закупок российской нефти премьер Моди нашел способ продемонстрировать американскому лидеру собственный вес в мировой политике.

В своем обращении к участникам саммита генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что будущее искусственного интеллекта «не может решаться горсткой стран или зависеть от прихотей нескольких миллиардеров». «Встреча в Индии приобретает особое значение, поскольку она приближает разговор к тем реалиям, которые формируют мир»,— добавил глава ООН.

Демонстрируя свои амбиции мирового лидера в области ИИ, накануне форума правительство Индии представило первый свод правил по управлению рисками в сфере искусственного интеллекта. Как сообщила газета The Times of India, правила предусматривают меры «по ограничению предвзятости, злоупотреблений и непрозрачного использования ИИ при одновременных ускоренных темпах внедрения нейронных сетей».

Новые правила делают акцент на мерах безопасности, для внедрения которых должны быть созданы национальные институты и экспертные советы по определению политики в сфере искусственного разума. Как отмечает издание, «новый подход к применению ИИ отражает убеждение правительства Индии в том, что отдельные компании и страны не должны иметь монополии на его разработку и использование, которое должно быть направлено на решение реальных проблем современности».

Комментируя работу глобального саммита по искусственному интеллекту, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил о том, что форум «имеет очень важное значение, учитывая, что нормы использования искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта каждым государством только-только формируются». По его словам, эти нормы будут регулировать поведение, от которого напрямую зависят проблемы национальной безопасности.

«Искусственный интеллект развивается в беспрецедентных масштабах и с беспрецедентной скоростью, а его внедрение и использование происходят еще быстрее. Он больше не ограничивается исследовательскими лабораториями или крупными корпорациями, а затрагивает граждан на всех уровнях — от улучшения доступа к здравоохранению в отдаленных районах до помощи фермерам в принятии обоснованных решений по выращиванию сельскохозяйственных культур»,— написал накануне глобального саммита в Дели посол Индии в России Винай Кумар в статье, распространенной агентством ТАСС. Как отметил глава индийского дипломатического ведомства в Москве, «Индия становится мировым лидером в использовании ИИ для социально инклюзивных решений и готова поделиться своим опытом и знаниями с партнерами, включая Россию».

Таким образом, в условиях острого раскола мира ставшая в 2026 году председателем БРИКС Индия ищет область международного взаимодействия, способную сблизить конфликтующие Восток и Запад.

Этой областью, по версии индийского руководства, должна стать глобальная работа по развитию ИИ, позволяющая привлечь новейшие технологии для решения проблем безопасности и развития.

Между тем ход работы саммита в Дели уже показал, что реализовать объединяющую повестку форума AI Impact Summit, на чем изначально сделала упор индийская сторона, будет непросто в условиях острейшей конкуренции компаний и стоящих за ними ведущих мировых держав. Одним из показательных моментов стал пойманный объективами камер отказ взяться за руки стоявших на сцене форума рядом с премьером Моди глав OpenAI и Anthropic Сэма Альтмана и Дарио Амодея. Кроме того, участники саммита так и не дождались выступления соучредителя Microsoft Билла Гейтса, который не выступил с основным докладом, так как решил покинуть форум из-за нежелательных вопросов, связанных с его отношениями с Джеффри Эпштейном.

Сергей Строкань