Суд Марий Эл постановил взыскать с экс-инспектора Ростехнадзора 2,4 млн рублей

Суд Марий Эл постановил взыскать в доход государства 2,4 млн руб., полученные бывшим государственным инспектором управления Ростехнадзора по республике через незаконное участие в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Суд установил, что в 2011–2013 годах чиновник лично и через подконтрольное лицо управлял коммерческой фирмой и обеспечивал заключение договоров на выполнение режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов между поднадзорными организациями и фирмой.

Его признали виновным по ст. 289 УК РФ и наложили арест на две квартиры, земельный участок и нежилое здание, принадлежащие экс-чиновнику.

Анна Кайдалова