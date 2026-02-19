Путин встретился с президентом Мадагаскара в Кремле

Президенты России и Мадагаскара Владимир Путин и Микаэль Рандрианирина начали переговоры в Кремле. Новый глава республики впервые прибыл в Москву с официальным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Стороны обсудят перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных областях. Они также рассмотрят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах, затронут актуальные вопросы международной и региональной повестки.

В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, погибли десятки людей. В результате госпереворота президента страны Андри Радзуэлину отстранили от власти. Республику возглавил полковник Микаэль Рандрианирина.