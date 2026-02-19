ПСБ первым в России запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП

ПСБ первым на российском рынке реализовал полностью дистанционный процесс открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, избавив клиентов от необходимости личного визита в отделение или встречи с выездным менеджером.

Теперь ИП из любого региона страны может не выходя из дома или офиса подать заявку на открытие счета, в ыбрать интересующие тарифные планы РКО, подписать договоры в цифровом виде, получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и начать полноценную работу со счетом и другими бизнес-сервисами ПСБ.

Процесс открытия счета занимает до 20 минут. Для подачи заявки клиенту необходимо наличие скана паспорта, подтвержденной учетной записи на Госуслугах (ЕСИА), усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС и ноутбука или стационарного компьютера с доступом в Интернет. Доступ к платежам, переводам, выпискам и другим банковским продуктам открывается сразу после регистрации. Все взаимодействия с банком происходят в защищенном цифровом канале с использованием передовых средств шифрования и аутентификации.

«ПСБ совершил качественный скачок в цифровизации услуг для малого бизнеса, убрав последнюю “нецифровую” точку в самом начале взаимодействия с предпринимателем — необходимость личной встречи для открытия счета. Более того, мы предложили не просто удаленную систему подачи заявки, а цельную цифровую экосистему, которая сразу обеспечивает клиенту готовые к работе финансовые инструменты. Наше новое решение — ответ на запрос современного предпринимателя на скорость, простоту и технологичность, что особенно важно для динамично развивающихся регионов нашей страны», — отметил Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ .

ПАО «Банк ПСБ»