Зумеры в топе: Т2 собрала цифровой портрет ставропольцев, отдыхающих в горах Сочи

T2 на основе big data (большие данные) проанализировала туристический поток на горнолыжных курортах Сочи в разгар зимнего сезона 2025/26. Компания сформировала цифровой портрет путешественников, а также определила, на каких трассах гости приводили больше всего времени и где активнее всего качали трафик.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

Горнолыжный кластер Сочи традиционно остается одним из наиболее востребованных направлений зимнего туризма в стране. По данным big data (большие данные) T2, наибольший приток гостей в этом сезоне был зафиксирован 6 января 2026 года – активность туристов в этот день была в 2 раза выше, чем 31 декабря 2025 года. Чаще всего путешественники приезжали кататься в горы на срок от трех до пяти дней. Четверть из них проводила до 40% времени на склонах, сочетая зимние активности с другими форматами досуга.

Гендерный состав отдыхающих оказался с небольшим перевесом в сторону мужчин – 53% от общего числа роумеров. Показатели активности у возрастных групп при этом практически не изменились: долю в 33% заняли путешественники 34-45 лет, еще по 23% разделили между собой гости 25-34 и 44-55 лет. Исследование также показало значительный рост семейных поездок: количество туристов, отдыхающих с детьми до 18 лет, увеличилось на 71% год к году. Чаще всего на горнолыжные курорты Сочи приезжали абоненты из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и Воронежской областей.

Направление пользовалось популярностью и у жителей Ставропольского края. Чаще всего в текущем сезоне в горах Сочи отдыхали мужчины. Существенную долю путешественников при этом составили гости в возрасте 19-24 лет, что заметно отличается от общероссийской динамики. Турпоток между месяцами распределялся равномерно, а пик посещаемости пришелся с 3 по 7 января: в эти даты приехали 17% всех ставропольцев за исследуемый период.

Оператор также изучил и сетевую активность клиентов. Анализ показал, что количество гигабайт, потраченных роумерами за исследуемый период на горных склонах Сочи, сопоставимо с загрузкой в соцсети свыше 245 млн фотографий. Наиболее активными пользователями интернета стали мужчины-роумеры с 56% гигабайт от общего числа используемого трафика, тогда как у женщин заметно выросло число звонков: они проговорили в 2 раза больше времени, чем годом ранее.

По потреблению мобильного интернета лидером стала «Роза Хутор» – на ее трассах туристы со всей страны потратили на 65% больше трафика, чем на других курортах. Предпочтения ставропольцев отличаются от общей тенденции: в новом сезоне они чаще катались и качали гигабайты на склонах «Красной Поляны».

Чтобы обеспечить стабильную связь в условиях высокой нагрузки T2 провела технические работы в Сочи перед началом зимнего сезона. Компания модернизировала инфраструктуру в горном кластере, увеличила емкость сети и расширила покрытие в точках наибольшей концентрации туристов.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Сетевую инфраструктуру в популярных туристических направлениях невозможно развивать без точной аналитики. Мы регулярно работаем с данными big data(большие данные), чтобы не просто фиксировать изменения в поведении путешественников, а предвосхищать их цифровые сценарии. Наши инженеры заранее готовят сеть к пиковым нагрузкам, модернизируют действующее сетевое оборудование и расширяют покрытие в местах, где это необходимо. Задача T2 – обеспечить уверенный сигнал в любой точке курорта, включая серпантин, горные пики и побережье, чтобы наш каждый клиент оставался на связи независимо от времени года и плотности турпотока».

Анализ был проведен на основе обезличенных данных. В исследовании учтен период с 15 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого зимнего сезона.

Т2 ООО «Т2 Мобайл» 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088