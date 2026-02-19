Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Чистополе объекты культурного наследия выставили на торги за рубль

Четыре объекта культурного наследия Чистополя выставили на торги. Начальная цена каждого лота составляет 1 руб., сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

На продажу выставили дом поэта Степана Щипачева, дом И. И. Луизинова, кирпичный двухэтажный дом с аттиком и жилой дом Логутовых.

Хозяин обязан будет провести реставрацию в течение пяти лет. После восстановления здания можно использовать под музеи, гостиницы, рестораны и другие коммерческие проекты (кроме промышленного производства).

Анна Кайдалова