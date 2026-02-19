Нижегородцам за год оказали высокотехнологичную медпомощь на 5 млрд рублей

В Нижегородской области в 2025 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи направили 5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, за счет средств федерального и регионального бюджета, а также программы ОМС необходимое лечение получили более 16,6 тыс. нижегородцев. При этом спектр доступных пациентам услуг расширился.

В 2026 году внедрение высокотехнологичной медпомощи в регионе будет продолжено. «Это, например, хирургическое лечение сахарного диабета и морбидного ожирения, эндоскопическое лечение осложнений желчнокаменной болезни и другие вмешательства»,— сообщил глава региона.

По данным регионального правительства, всего в Нижегородской области высокотехнологичная помощь доступна по 17 клиническим профилям. В пять наиболее востребованных из них входят сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, нейрохирургия и урология.

Губернатор также обратил внимание на необходимость прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации. Их проведение является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Пройти осмотры можно, в том числе, по субботам и в вечернее время в будни. Некоторые из нижегородских предприятий приглашают медицинские бригады к себе, чтобы нижегородцы могли проверить здоровье без отрыва от производства.

Андрей Репин