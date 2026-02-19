Этой зимой москвичи стали активнее интересоваться северным сиянием. Благодаря высокой солнечной активности в 2025 году его можно было увидеть не только в традиционных северных регионах, но и в средних широтах, в том числе в Москве. В результате трафик на сайты, где публикуют прогнозы его появления, а также есть возможность оценить красоту северного сияния в реальном времени, вырос на 34% год к году, выяснили эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных мобильной сети. Для того, чтобы посмотреть на природное явление своими глазами, москвичи чаще всего отправлялись в Мурманскую область, в том числе в село Териберка и поселок Печенга, а также в Архангельскую область.

Платформа для перепродажи брендовых вещей Oskelly договорилась об аренде бывшего бутика Cartier на Петровке. Речь о «Берлинском доме» в центре Москвы, сообщает РБК. Магазин платформы откроется там в течение этого года.

Рынок кофемашин и кофеварок в 2025 году вырос на фоне высоких цен в кофейнях, пишут «Ведомости». Покупатели предпочитали наиболее бюджетные модели от китайских вендоров. За весь год было продано около 2,5 млн устройств на 38 млрд руб. Это почти на 12% больше в штуках и на 3,5% в деньгах, чем за 2024 год. Средняя цена за кофемашину при этом составила 14,5 тыс. руб.