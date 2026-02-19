В Уфе 24 человека получили сроки за обман банков

Советский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело организатора и 23 участников организованной преступной группы (ОПГ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, совершенных с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ), а также в покушении на мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

Установлено, что преступную группу создал в 2019 году 33-летний уроженец Салавата. Он предлагал помощь в одобрении кредита, получении кредита с последующим банкротством, а также трудоустройстве.

Заемщики, которые откликнулись на объявления, вошли в состав ОПГ, установили в суде.

В результате с 8 июля 2019 по 16 февраля 2021 года они обманывали сотрудников банков, предоставляя ложные сведений о месте работы и размере зарплаты, используя поддельные документы. Таким образом они получили в виде кредитов более 90 млн руб.

Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 12 лет.

Четверых осужденных приговорили к условным срокам, а двоим предоставили отсрочку наказания, пока их дети не достигнут 14-летнего возраста.

Майя Иванова