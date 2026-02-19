В Екатеринбурге в марте запустят новый сервис такси Fasten

В марте «Яндекс» запустит в Екатеринбурге новый сервис такси Fasten. Как сообщили в пресс-службе компании, в сервисе будут «доступные тарифы», что поможет чаще совершать поездки по повседневным делам.

Целевой аудиторией станут молодые люди, которые перемещаются по городу в течение дня. В новом сервисе будет доступно несколько тарифов: Share — для поездок, которые можно разделить с попутчиком, Fasten — базовый тариф, Comfort и Comfort+ — тарифы среднего и повышенного класса, Business — представительский класс. Кроме того, в Fasten будут предусмотрены опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями.

Для Fasten будет создано отдельное мобильное приложение, в нем не будет других сервисов, кроме такси. Приложение будет доступно в Google Play и App Store.

Заказы смогут выполнять водители, уже работающие в сервисе «Яндекс Про», а также новые, соответствующие стандартным требованиям. Воспользоваться Fasten можно будет более чем в 300 городах страны.

Напомним, в Екатеринбурге представлены следующие сервисы такси: «Яндекс Go», «Три десятки», «Максим», «Везет», «De luxe»,«Фишка», и другие.

Полина Бабинцева