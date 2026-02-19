Военный суд в Ростове вынес приговор за содействие в финансировании терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор обвиняемому в пособничестве в организации финансирования терроризма (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, Тимерлан Картоев, в 2018 году подсудимый согласился передать знакомому банковские карты и пароли за ежемесячную плату. Знакомый объяснил это необходимостью сбора средств на благотворительность. В апреле 2021 года от правоохранителей Картоев узнал, что переданные им карты используются для организации финансирования терроризма. Однако, действуя из корыстных мотивов и понимая характер содействия, мужчина не предпринял мер для прекращения преступного использования карт.

В период с 20 апреля по 13 июня 2021 года на две банковские карты, которые Картоев передал другому лицу, поступило более 264 тыс. руб. для финансирования терроризма.

Суд назначил мужчине 16 лет колонии строгого режима. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев