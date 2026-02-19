Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
При сходе лавины в Архызе были повреждены четыре гостевых дома и две машины

В результате схода лавины в Карачаево-Черкесии были повреждены четыре гостевых дома в Архызе, одна хозпостройка и два легковых автомобиля. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что предварительный объем сошедшей лавины составляет около 135 тыс. кубометров. Снег сошел вне зоны лавиноопасного участка. Для расчистки снежной массы привлечены 20 единиц техники и 70 человек.

Снежная лавина сошла в поселке Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии на территории базы отдыха. Курорт «Архыз», расположенный в 10 км от поселка, продолжает работать в штатном режиме.

