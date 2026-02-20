Сын бывшего вице-губернатора Прикамья не смог оспорить отказ аренды земли в кассации

Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Андрея Жданова по делу об отказе Росимущества в предоставлении земельного участка на праве собственности в деревне Софроны. Соответствующее постановление было вынесено 16 февраля.

Первыми инстанциями было установлено, что в 2021 году между территориальным управлением Росимущества и Андреем Ждановым был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения сроком на десять лет. Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок площадью 251,1 тыс. кв. м имеет кадастровую стоимость 328,9 тыс. руб. Находится в сельском поселении Двуреченское, относящемся к деревне Софроны. В 2024 году ТУ Росимущества отказало господину Жданову в предоставлении участка в собственность без проведения торгов. По мнению ведомства, при использовании спорного земельного участка предпринимателем были допущены нарушения законодательства РФ. Бизнесмен с позицией Росимущества не согласился.

По данным Rusprofile, Андрей Жданов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2023 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. ИП занимается также выращиванием зерновых, зернобобовых культур, овощей и прядильных культур. Господин Жданов числится единоличным учредителем ООО «Ева-Комфорт» и ООО «Лес», ведущих деятельность в области отельного бизнеса. Андрей Жданов является сыном бывшего вице-губернатора Прикамья и директора «Пермэнерго» Олега Жданова.