Врачи РКБ Татарстана за год провели 37 тысяч операций

В 2025 году врачи Республиканской клинической больницы Татарстана прооперировали 37 тыс. пациентов. При таком объеме в клинике выполняется около 100 операций в сутки, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Средняя продолжительность госпитализации составила 6,4 дня. За год выполнено 115 трансплантаций почки, 75 пересадок печени и 5 трансплантаций костного мозга.

При участии специалистов центра в 2025 году родились 7,8 тыс. детей.

За 2,5 года в РКБ пролечили 7 тыс. участников СВО. В военном госпитале при больнице проведено 5 тыс. операций, 500 пациентов удалось спасти от ампутаций.

Анна Кайдалова